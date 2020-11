Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la Juventus dopo la sconfitta contro la Lazio. L'ex difensore è convinto che: "Pirlo non può fare a meno di due difensori, uno è Danilo, che parte da dietro avvia l'azione; l'altro Cuadrado, che come abbiamo visto all'Olimpico ha questi strappi per rompere le situazioni di uno contro uno e fa fare gol". Poisitiva la prova di entrambi all'Olimpico, dove invece è mancata la cattiveria e l'attenzione giusta per portare a casa la vittoria.