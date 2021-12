"Quando hai una squadra di buoni giocatori, hai bisogno dei campioni che esaltino questi ragazzi.. Quello che colpisce della Juventus è la lentezza dei passaggi, non salta mai una linea di passaggio per andare in avanti, ci prova solo Locatelli, il resto no". Così Beppe, dagli studi di Sky, ha parlato della Juventus e del problema attacco.