Negli studi di Sky Sport Beppe Bergomi analizza il centrocampo della Juventus: "E' il reparto più in difficoltà, non all'altezza di altre squadre come la Lazio, per esempio, che ha giocatori più funzionali rispetto a quello della Juve. Morata? E' il giocatore giusto per competere in Europa, più di Kulusevski. Anche se la mia idea, in generale, è provare a schierare tutti e tre insieme Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata".