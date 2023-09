Beppeai microfoni di SkySport ha parlato delle difficoltà della Juventus. Le sue parole."E’ difficile vedere una crescita con i giocatori che ha a disposizione. Non mi aspettavo che Chiesa facesse la seconda punta. Nel 3-5-2 gli attaccanti sono fondamentali. Il centrocampo è il reparto dove fa più fatica e voglio capire se Rabiot ripeterà la stagione scorsa in fase realizzativa. La Juve ha bisogno dei gol dei centrocampisti, mentre in fase difensiva si è vista sempre la bravura di Allegri".