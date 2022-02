L'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero, dove ha parlato a tutto tondo del mercato svolto dalle squadre di Serie A. Si è infine soffermato anche sulla Nazionale di Roberto Mancini e sulle gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar.



SUL MERCATO DELLA JUVE - '​Con Vlahovic e Zakaria la Juve ha centrato gli obiettivi di mercato ma era costretta a fare di più rispetto alle milanesi'.



SULLA NAZIONALE - 'Mi fido di Mancini, ci ha fatto vincere gli Europei. Nel mese decisivo non ha avuto Immobile, mentre in questi stage ha fatto bene a convocare Balotelli. Però, questi playoff organizzati così non li trovo corretti. Giochi in casa e poi per sorteggio vai in trasferta. La formula va rivista