Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e opinionista sportivo, ha parlato negli studi di Sky Sport della lotta alla Juventus nel corso degli anni: “La parola d’ordine è pazienza, per l’Inter e per tutte le squadre che si sono avvicinate alla Juventus nel corso del tempo. Negli anni i bianconeri si sono rinforzati, non c’è dubbio che l’Inter poteva essere più vicina però serve non avere fretta. La Roma e il Napoli avevano fatto passi in avanti verso la Juve, ma poi hanno deciso di cambiare”.