"L’Inter non ha la rosa più forte del campionato. Milan, Juventus, Napoli e anche Lazio sono messe meglio. Da non sottovalutare nemmeno la Roma. Il vantaggio per i nerazzurri può arrivare con l’inizio delle coppe europee ed il cammino delle avversarie". Così Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport, durante Inter-Crotone.