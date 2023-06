Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex giocatore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato così la finale persa dai nerazzurri.'L’Inter se l’è giocata alla pari. Il calcio è fatto di scelte e Lautaro, per come è lui, non doveva trovare l’egoismo. Certo che non è colpa sua la sconfitta. L’Inter ha fatto una grande partita sapendo soffrire, peccato per le occasioni sprecate'.