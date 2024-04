Dagli studi di SkySport Beppe, ex calciatore e noto volto televisivo, ha commentato la gara tra Juventus e Fiorentina. Le sue parole:"La Juventus nel primo tempo ha portato l'entusiasmo del secondo tempo di Coppa Italia, quindi quello che si è visto contro la Lazio. Nella ripresa si è intristita e ha concesso tanto alla Fiorentina rischiando anche di subire gol. Secondo me alla fine era giusto un pari, Italiano lo avrebbe meritato ma in chiave Champions è una vittoria chiave per i bianconeri".