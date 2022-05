Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla stagione della Juve. Ecco il suo pensiero: "Non è mai stata bella, ma almeno per un lungo tratto è stata concreta. La svolta è arrivata nella partita contro l'Inter: se avesse vinto quella, sarebbe diventata l'outsider numero uno per lo scudetto. Comunque aveva ritrovato compattezza con 17 risultati utili, solidità... Però mi aspettavo un finale così: quando prendi determinate decisioni, non rinnovi Dybala, decidi di far giocare i giovani, puoi aspettartelo...".