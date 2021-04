1









L'ex difensore e bandiera interista Beppe Bergomi, al "Club" di Fabio Caressa in onda su Sky Sport ieri sera dopo la fine della 31^ giornata di Serie A, ha parlato anche del momento della Juventus: "Buona partita. A me oggi la Juve è piaciuta. Hanno avuto il sopravvento le difese, hanno giocato bene. Ma l'Atalanta oggi è tornata sui suoi passi, a 3, rispettando la Juventus e vincendola con i cambi che hanno determinato parecchio. La profondità che ha dimostrato di avere in questa stagione".