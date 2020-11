2









L'ex interista Beppe Bergomi ha commentato il pareggio della Juventus contro la Lazio, partendo dal gol di Caicedo: "Cuadrado sbaglia il raddoppio, si mette male e condiziona Bentancur - ha detto l'ex difensore a Sky Sport - La Juve ha fatto tutta la partita nella propria metà campo, stava molto dietro e la gara è stata gestita dalla Lazio. Ha senso difendere bassi con Kulusevski, Morata e Ronaldo pronti a ripartire, ma per me il dominio del gioco è un'altra cosa. Io parto sempre dalla linea difensiva, se vuoi dominare devi cercare di stare alto. E questa Juve non ce la fa, si vede proprio che i giocatori scappano indietro. E chi va a pressare alto? Ronaldo non lo fa".