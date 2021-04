1









Beppe Bergomi ha commentato la stagione bianconera a Sky Sport: "La Juve va a sprazzi e non è solida, va in vantaggio ma poi si fa assalire. Non ha la stessa gestione della partita dell'Inter. In un percorso di crescita si può passare da aggiustamenti e la società è pronta ad accettare anche di non vincere. Certo, bisogna arrivare nelle prime 4... ma spesso si commenta guardando agli ultimi nove anni in cui ha vinto sempre."



SU PIRLO - "Pirlo ha zero esperienza. Anche solo un'esperienza in un settore giovanile è utile, perché per quanto sia di un livello molto diverso da quello di una prima squadra top, ti abitua a parlare a un gruppo etc etc. La Juve pensava di poterlo vincere il decimo scudetto consecutivo".