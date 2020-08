Dagli studi di Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Beppe Bergomi ha commentato così l'avvicinamento alla sfida tra Juve e Lione in Champions: "Lo 0-1 è un punteggio difficile da recuperare, devi fare una grande partita. La Juve deve individuare il Lione come avversario più difficile di quest'anno. Così come aveva fatto con l'Inter, senza sbagliare quelle due partite. Deve trovare concentrazione e motivazione, l'aspetto psicologico diventa fondamentale".