Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto in videochiamata negli studi di Sky Sport analizzando il momento della Juventus, reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Porto e prossima a sfidare il Crotone in campionato: “Nei due anni precedenti la Juve aveva una sua identità con Allegri e Sarri. Quella di Pirlo sta facendo fatica a trovarla. È vero che bisogna aspettare che Pirlo abbia tutti i giocatori a disposizione, ma il centrocampo non è all’altezza di quelli di prima”.