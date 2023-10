Beppeha parlato alla Gazzetta della lotta scudetto e del duello Juve-Inter: «Sul piano del gioco, Inter – come Milan e Napoli – sono ancora avanti alla Juve. Però occhio, i bianconeri hanno una durezza mentale diversa, non prendono gol, hanno grande fisicità e sanno sfruttare i calci piazzati. E quando Allegri si arrabbia in quel modo è perché sa di avere in mano qualcosa di importante. Poi, per me, hanno quattro grandi attaccanti con caratteristiche diverse e tutti compatibili tra loro. Questo, nel 3-5-2, fa la differenza».- «La consapevolezza. Quella sì che può fare la differenza. La finale di Champions dello scorso anno ha cambiato la testa ed è lì la chiave. L’Inter ha tutto per vincere, vedremo quanto peserà il doppio impegno».