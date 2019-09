L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi analizza il momento della Juve a Sky Sport: "Vedo una Juventus che soprattutto con Douglas Costa ripartiva veloce. Una volta in vantaggio a campo aperto ha fatto male al Napoli con le ripartenze ma non ha mai preso in mano il dominio del gioco, anche contro il Verona. Deve crescere di condizione fisica però vedere la Juve che ti domina, ad oggi, la vedo difficile".