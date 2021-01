L’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi è stato intervistato dal QS, occasione in cui ha espresso il suo parere sulla super sfida di questa sera tra Milan e Juventus: "Credo che sia determinante per la Juve, anche pareggiandola diventerebbe difficile recuperare. Se invece dovesse vincere la squadra di Pirlo potrebbero prendere coraggio anche le altre più indietro. La Juventus però è sempre la Juventus, non bisogna mai sottovalutarla".