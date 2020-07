Beppe Bergomi oggi ha commentato la corsa scudetto a Sky Sport: "L'Inter era tra le squadre che non voleva ripartire, ma poi Conte l'ha comunque preparata al meglio. La Juventus ha 6 punti di vantaggio, che sono esattamente quelli degli scontri diretti. L'Inter doveva sfruttare partite come col Bologna e il Sassuolo: ha sempre fatto la partita, ma il problema è stato non 'ammazzarla'. Non si possono sbagliare occasioni come quando puoi chiudere la gara con un rigore. Detto questo, se l'Inter arrivasse seconda sarebbe un ottimo risultato".