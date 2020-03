L'ex capitano dell'inter, Beppe Bergomi, è intervenuto ai microfoni di Sky e ha parlato dei suoi trascorsi da calciatore, svelando qualche aneddoto interessante... Ecco le sue parole: “Io vicino a lasciare l’Inter? In due momenti: quando il Trap allenava la Juventus, mi aveva chiesto se stessi bene all’Inter. Di fronte al mio sì, lui rispose ‘Allora rimani all’Inter’. Poi, dopo l’anno di Orrico, nel ’92, con alcune difficoltà, le responsabilità ricadevano sempre su Zenga, me e Ferri. A quel punto si avvicinarono Roma e Lazio. Poi è arrivato Bagnoli e mi disse in dialetto milanese ‘Ma dove vuoi andare?’. E sono rimasto. Siamo arrivati secondo dietro al grande Milan, li abbiamo spaventati fino all’ultimo“.Io vicino a lasciare l’Inter? In due momenti: quando il Trap allenava la Juventus, mi aveva chiesto se stessi bene all’Inter. Di fronte al mio sì, lui rispose ‘Allora rimani all’Inter’. Poi, dopo l’anno di Orrico, nel ’92, con alcune difficoltà, le responsabilità ricadevano sempre su Zenga, me e Ferri. A quel punto si avvicinarono Roma e Lazio. Poi è arrivato Bagnoli e mi disse in dialetto milanese ‘Ma dove vuoi andare?’. E sono rimasto. Siamo arrivati secondi dietro al grande Milan, li abbiamo spaventati fino all’ultimo”.