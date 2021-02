5









Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della lotta scudetto: "L'Inter non è obbligata a vincere lo scudetto perché la Juventus, anche se c'è stato un cambiamento evidente, è ancora avanti per valori. I valori dell'Inter sono diversi rispetto a quelli di altre società, non sono migliori né peggiori, ma sono diversi. Il Milan ha un organico molto profondo. Il Napoli è molto forte anche se il suo tecnico forse per problemi interni non riesce tirare fuori il massimo della rosa che ha a disposizione".