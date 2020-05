L'ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista a tuttocampo.it. L'ex difensore ha parlato dei molti temi, tra i quali anche la ripresa della Serie A. Ecco le sue parole:"Campionato molto equilibrato bello da commentare. La classifica è corta Juventus e Lazio in un punto e l'Inter appena dietro. L'Atalanta è quella che ha un gioco più europeo bello da vedere e da commentare con un gioco coinvolgente; la Lazio ha, secondo me, il centrocampo più forte del campionato ed è solida difficile da battere. Conte sta facendo bene. L'Inter è una squadra che deve stare bene fisicamente per andare al massimo, non ha i giocatori di qualità come può essere il Dybala della situazione, è compagine molto fisica e se non è supportata dalla condizione atletica fa fatica, ma il cammino è molto buono. Penso che si possa riprendere fatto salvo il rispetto della salute che viene prima di ogni cosa"