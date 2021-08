L'ex bandiera dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione in casa Inter:- "Non è una sorpresa per me questa estate pazza: se Oriali fa certe dichiarazioni dopo lo scudetto e poi va via Conte, è chiaro che ti aspetti di perdere altre pedine importanti. Che Hakimi fosse destinato a partire si era capito subito e, anche su Lukaku, era prevedibile un assalto di una big di Premier: come ci si può illudere di resistere a certe cifre? Ora, però, assistiamo ai primi acquisti".- "Paradossalmente, la situazione può togliergli un po’ di responsabilità. Il grosso del suo lavoro sarà nella testa dei giocatori: alcuni senza Conte saranno istintivamente portati a tirare un minimo il freno. E poi con il tempo dovrà aggiungere qualcosa di sé. Anche questa Inter può puntare allo scudetto, ma se arriva tra le 4 ha fatto il suo".