A Radio Deejay durante 'Deejay Football Club', Beppe Bergomi ha parolato di Antonio Conte e del nuovo corso nerazzurro: "Penso sia l'uomo giusto, mi spiace per Spalletti ma se tu vuoi investire in un vincente, mi sembra l’operazione migliore per accorciare dalla Juventus". L'ex capitano nerazzurro ha poi proseguito sul mercato richiesto dall'ex tecnico bianconero: "A me la rosa non dispiace: si farà la difesa a 3, Perisic giocherà tutta fascia, andrà migliorato nella mentalità. Conte è carico e vuole riportare l’Inter il più in alto possibile. L’Inter ha tre centrali, ma non sarà facile farli giocare insieme. Chiesa? Mi sembra difficile, è più fattibile Barella".