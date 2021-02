4









Beppe Bergomi, noto commentatore televisivo a Sky Sport nonché ex bandiera dell'Inter, ha detto la sua ieri sera sulla situazione di Juventus e Inter, ora che i nerazzurri sono fuori da tutte le coppe in seguito all'eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia: "È arrivato il momento che l’Inter prenda consapevolezza della sua forza: è stata eliminata dalla Juve per gli errori che ha fatto all’andata. Stasera la Juventus ha difeso. Ora Conte ed i suoi devono pensare a vincere lo scudetto."