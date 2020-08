L'ex giocatore interista, e oggi affermato opinionista, Beppe Bergomi ha detto la sua su Antonio Conte e il suo futuro all'Inter in collegamento con Sky Sport: "La Juventus è in fase di cambiamento e non si sa che investimenti farà. Fossi in Conte rimarrei, per l'Inter è una grande occasione!". I nerazzurri si sono qualificati per la finale di Europa League, che disputeranno venerdì sera contro il Siviglia. La Juventus sta già preparando la prossima stagione con un nuovo allenatore, Andrea Pirlo, e la necessità di rinnovare notevolmente l'organico.