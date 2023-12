Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha raccontato un retroscena nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Nel 1991-92 con Orrico finimmo fuori dalle Coppe: un disastro, tante critiche. In quel momento si erano fatte sotto Lazio e Roma, ma bastò parlare con Bagnoli per mettere tutto a posto. Ricordo che anni prima, quando ne avevo 20Gli risposi: 'Perché sto bene a casa, mister'. E lui: 'Fai bene, bravo!'. Sapeva che sventolare una sola bandiera nella vita ti rende unico: te lo riconoscono tutti. Anche se significa vincere un solo scudetto, come accaduto a me".