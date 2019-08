Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha svelato un curioso retroscena su Massimiliano Allegri: "Ci ho parlato un paio di settimane fa e mi ha fatto capire che per giocare con Ronaldo c'è bisogno di un centravanti. L'anno scorso era Mandzukic a cui - dice lui - ha tirato troppo il collo perdendolo nella fase decisiva della stagione, quando non aveva un sostituto. Ronaldo va lasciato libero in tutte e due le fasi di gioco e quindi hai bisogno di un certo tipo di presenza. Dybala? Allegri lo considera un giocatore aerobico, non un attaccante con lo scatto breve che ti dribbla e ti lascia sul posto. Un calciatore così, in questa Juve, dove lo collochi?"