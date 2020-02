L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport di Mattia Caldara, ex difensore della Juventus che nell'ultima sessione di mercato è tornato all'Atalanta dal Milan: "Caldara lo conosco bene, l’ho allenato. Ha un carattere un po’ introverso, è intelligente. Ne parliamo tutti bene e gli allenatori non lo fanno giocare, bisognerebbe capire il problema". Bergomi ha lavorato insieme a Caldara ai tempi delle giovanili dell'Atalanta, la Juventus l'aveva preso dall'Atalanta girandolo subito al Milan nella trattativa per il ritorno di Bonucci in bianconero.