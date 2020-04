1









Nel corso della trasmissione Il Club su Sky Sport, è intervenuto sulla questione Higuain Beppe Bergomi. Ecco le sue dichiarazioni: "Senza di lui, la Juve perde molto. E' l'unico centravanti che ha in rosa. Gioca in maniera diversa, è meno esplosivo di prima, ma è importante perché sa giocare la palla. In rosa la Juventus non ha un centravanti come lui, anche quando staffetta con Dybala. Il protocollo è molto rigido, ma la sensibilità personale va tenuta in considerazione. Avete visto cosa succede quando si ha una ricaduta?"