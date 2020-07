2









Caos attorno ai falli di mano e al VAR, con le nuove regole i penalty si sono moltiplicati. Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport, commenta: "Hanno preso questa decisione perché li danno anche contro le grandi squadre. Banalmente la Juve quanti falli di mano di De Ligt ha subito? Secondo me non era mai rigore, anche l'ultimo col Toro. Allunga la gamba, fa così col braccio e lo prende. Ma che volontarietà c'è in quella situazione? Quindi hanno deciso di prendere questa linea ed è difficile tornare indietro, non sono d'accordo con questa cosa".