L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale Giuseppe Bergomi ha parlato a Il Messaggero, soffermandosi sulla Nazionale di Roberto Mancini: "Questa è l'Italia che mi ha più impressionato nella storia. Gioca e diverte come una grande squadra di club. Osa, fa la partita, vince e convince. Sono felice di poterla commentare per Sky. Mi sento quasi in campo con gli azzurri. Ho visto tutte le partite e ci sono le premesse per essere ottimisti. Gli azzurri possono arrivare sino alla finale a Wembley".