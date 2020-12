Beppe Bergomi è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport per parlare delle differenze e delle similitudini delle esperienze all'Inter di due ex Juve, Antonio Conte e Giovanni Trapattoni. Questo uno stralcio delle sue parole: "Sono molto diversi, anche perché la professione di allenatore è cambiata davvero tanto. Trap sapeva motivare parecchio, ma aveva anche la capacità di allentare la presa. Viveva la sconfitta in maniera diversa rispetto a Conte, che è un grandissimo allenatore ma in quei momenti, per carattere, va un po' in difficoltà".