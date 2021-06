In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Beppe Bergomi ha parlato della super difesa dell'Italia, che non prende gol da 11 partite di fila ed è a 89' dal record dei 1.143 minuti: "Abbiamo grandissimi interpreti. Penso a Bonucci, che è sempre lui; se Chiellini non ha problemi fisici è il miglior difensore della Nazionale. Acerbi è cresciuto molto ed è una sicurezza. Bastoni? Un mix tra Bonucci e Chiellini, il prototipo del difensore del futuro".