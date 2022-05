Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato anche della Juventus: "La finale di Coppa Italia? L’Inter ha qualcosa in più della Juve in questo momento. Io difendo sempre Allegri, ma mercoledì ha cercato di proteggersi maggiormente, solo che nella protezione tante volte ti abbassi e ti proteggi meno, invece di essere propositivo. Infatti poi la partita l’ha ribaltata con Morata. La prossima stagione? Servono idee chiare. All’interno di una stessa partita la Juve passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 al 3-5-2 , cambia sempre formazione. Devono essere fatte scelte per i terzini, un ruolo importante nel calcio di oggi".