Anche l'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha voluto analizzare quanto è accaduto nell'ultimo turno nella nostra Serie A, soffermandosi in particolar modo sulla lotta scudetto. L'ex Campione del Mondo ha anche espresso il suo pensiero su chi si aggiudicherà il titolo.



'L’anno scorso non ho mai pronosticato il Milan campione. Per me semplicemente passa sotto traccia ed è una squadra forte. Quest’anno ho detto da subito Napoli per come è costruita la rosa, mi piace il lavoro che hanno fatto la società e Spalletti, poi vediamo. Anche l’Inter è forte, ma il mio pronostico va verso il Napoli'.