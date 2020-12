Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del momento di Paulo Dybala, che nonostante il gol col Genoa ancora non lo convince fino in fondo: "Io continuo a pensare che non sia ancora a posto a livello fisico - ha spiegato l'ex difensore - perché gli recuperano troppo facilmente il pallone. E' quella la cosa che mi salta all'occhio, ha troppi margini di miglioramento e penso che sia per questo che Pirlo l'ha fatto giocare. In generale, nella Juve ho visto dei leggeri miglioramenti, anche se a Marassi si sono viste delle difficoltà nella manovra rispetto alla gara col Barcellona".