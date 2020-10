Presenti negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la sfida tra Juventus e Hellas Verona, soffermandosi sul ruolo di Dybala con la presenza di Morata e Ronaldo: "Pirlo poteva anche spostare poco e portare a casa queste gare. Sta provando qualcosa di diverso, in questo sistema con Morata, Dybala risalta. Non so cosa succederà con Ronaldo: quando arriva Ronaldo è difficile pensare anche alla presenza di Ramsey. E allora non può difendere più col 4-2. E' da capire dove voglia arrivare la Juventus, lo si scoprirà più avanti".