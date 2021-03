Beppe Bergomi è intervenuto a Sky Sport commentando il periodo bianconero: "Con la Juve sospendo il giudizio. Ci ha fatto vedere che può far bene. Ieri ha fatto una partita europea, palla veloce, corse e ritmo. La Juve non ha mai avuto la rosa a disposizione e quando l'ha avuta c'è stata continuità. Secondo me Danilo e Cuadrado sono i più importanti. Ora deve far vedere anche in Europa questo gioco europeo.



GOL LAZIO - Demiral con Correa (discussione con Del Piero ndr)? Lo deve mandare verso l'esterno. Non me la sento di dargli tutte le colpe, però questo avrebbe dovuto farlo".