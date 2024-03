Le parole di Beppedopo la squalifica:“Sono stato espulso ieri per la prima volta in carriera, per quel che riguarda il settore giovanile dilettantistico perché un’altra l’avevo ricevuta in finale Beretti contro l’Inter. Una partita lì anche molto tesa. Siccome devo dare l’esempio che ho più di 60 anni, quindi e voglio insegnarlo ai ragazzi e a tutti visto che siamo in questa trasmissione, abbiamo anche parlato la settimana scorsa dello psicologo, dei valori dei ragazzi, sui comportamenti. E ho sbagliato. Devo dire la verità, il direttore sportivo dell’Alcione poi mi ha mandato un bel messaggio, ho risposto, le cose si sono chiarite. Quello che chiedo sempre però è rispetto, da parte di tutti che è una cosa che voglio insegnare sempre, rispetto per tutte le persone che gravitano intorno alla società e in queste partite dove c’è sicuramente molta tensione tante volte si va magari sopra le righe e si sbaglia. Quindi, volevo partire scusandomi di questo, scusandomi con il ragazzo dell’Alcione, perché a 60 anni devo accettare le provocazioni, devo stare al mio posto e così non è stato. Mi dispiace me ne scuso”.