Beppe Bergomi, nel corso del Club su Sky Sport, ha parlato di Inter accerchiata: "Io sto con Conte, perché sono stato lì e so che lì si vive un senso di accerchiamento. Ultimamente ho visto accanimento con l’Inter. Se lo dice lui che è stato in altre squadre, significa che si è accorto che all’Inter è diverso. Mi piace questo Conte. Giusta la critica, ma da dentro la percepiscono molto forte. Conte secondo me è andato a parare sul mercato, perché questa squadra manca in qualità. Chi salta l’uomo nell’Inter".