Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione di Douglas Costa contro la Fiorentina e non solo: "Douglas Costa oggi è partito nella sua posizione, laterale, aperto, che viene dentro. E l’area di rigore la riempi con Higuain. Come la Juve era strutturata oggi a me è piaciuta. Oggi ha rischiato qualcosa, ma la Fiorentina sta bene, è una squadra in saliate. La Juve ha mosso bene la palla. Dybala li e più marcabile, ha meno spunto. Difficile vedere un tridente cosi, è più funzionale con Douglas Costa”.



SULLO SCUDETTO -"I numeri dicono che la Juve è ancora favorita, mi viene in mente anche la classifica 97-98, ma in quell’anno sia noi che la Lazio abbiamo mollato un po’ e ha vinto la Juve”.