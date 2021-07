Beppe, che commenterà la finale di questa sera per Sky Sport insieme a Fabio Caressa - i due avevano accompagnato anche l'Italia al Mondiale del 2006 e non solo - ha raccontato una sfida cruciale per Italia-Inghilterra di questa sera: "Questa gara si giocherà molto sui duelli. Io credo che quello tra Chiesa e Shaw potrebbe essere decisivo per la finale".