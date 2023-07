L'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato un'ampia intervista ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato della possibilità di vedere Giorgio Chiellini nello staff della Nazionale.'Ci sono calciatori che, pur giocando in una squadra, incarnano lo spirito della nazione. E, se penso a Giorgio, vedo la persona giusta. Conoscendolo, può essere la figura ideale perché esprime valori importanti, conosce Mancini, è in empatia con lui e sa cosa vuol dire indossare quella maglia. In più ha smesso da poco e quindi conosce le dinamiche dello spogliatoio, i ragazzi che lo popolano, può dire sempre la parola giusta: l’ha fatto da calciatore e lo potrebbe sicuramente fare da dirigente'.