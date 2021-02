1









Bergomi, a Sky, ha parlato della Juve: "E' la prima volta che Pirlo ha a disposizione gli uomini giusti. Manca Dybala, ma io parto dalla difesa e ritrovare Chiellini in quella forma... per me il difensore è questo. Il calcio di oggi ci propone giocatori che giocano, ma conta difendere. Oltre l'intervento su Quagliarella, conta la leadership, carisma, come compatta la linea. Credo abbia trovato i tre centrocampisti. Bentancur comanda tutti, funzionano tutti. Chiesa dà continuità, ma porta Ronaldo in mezzo al traffico e fa meno gol".