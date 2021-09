André Zambo Anguissa, centrocampista classe '85 ex Fulham, è una bella scoperta del Napoli e della Serie A, giocatore che i colori bianconeri hanno imparato a conoscere nella sconfitta al Maradona sabato scorso.Mi è piaciuto con la Juventus, voglio vederlo anche in Europa, dove il ritmo si alza: con la Juve ha dominato in mezzo. Però è da capire il sistema di gioco, se sarà 4-2-3-1 o 4-3-3, e dipende dalla posizione di Zielinski."