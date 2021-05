Beppe Bergomi, ospite di Sky Calcio Club, ha parlato degli errori arbitrali in Juventus-Inter: “Secondo voi Calvarese è bravo? Mah... secondo me non ci sono dubbi, sul rigore di Cuadrado ha sbagliato e Irrati doveva intervenire”.



Poi aggiunge: “Su Bentancur non mi sembra nemmeno fallo. poi il giallo è eccessivo. La Juve mi è piaciuta. Io penso che questa squadra, quando gioca con Cuadrado e Danilo, ha gamba, può fare una bella partita e può fare male. Non mi è dispiaciuta”.