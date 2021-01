Beppe Bergomi così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Ha vinto con le proprie certezze e il proprio gioco - ha detto l'ex difensore negli studi di Sky Sport - In mezzo al campo ha dominato: i giocatori della Juventus non prendevano mai Brozovic e a destra la coppia Barella-Hakimi ha dominato la partita. I giocatori della Juventus arrivavano sempre in ritardo e i giocatori dell'Inter sono stati bravi a palleggiare. Poi l'hanno vinta anche grazie alla grande attenzione ai dettagli".