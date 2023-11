"Ricordo bene la gara di campionato a Torino dello scorso anno. E allora dico: l’Inter dovrà essere brava ad avere pazienza. E servirà grande attenzione alle marcature preventive", dice l'ex nerazzurro Beppe Bergomi, che aggiunge alla Gazzetta dello Sport: "E poi, attenzione alle palle da fermo della Juve. Mi sembra che Allegri possa mettere in camp più fisicità rispetto a Inzaghi, l’Inter dovrà essere brava a limitare quell’aspetto. Quando parlo di pazienza, intendo anche non cercare giocate forzate: i break di Rabiot possono far male. Ma l’Inter, a sua volta, può colpire al solito con le giocate sulla corsia di sinistra, con Dimarco e Mkhitaryan. Poi, ovviamente, le combinazioni tra le due punte sono la forza nerazzurra. Come pure la fisicità di Dumfries nei cambi di versante da una fascia all’altra. Immagino una partita condotta dall’Inter: vincerà chi avrà meno fretta di farlo".