Tante idee tattiche per Andrea Pirlo, che alla fine gioca sempre allo stesso modo. Questo è il pensiero di Beppe Bergomi, che a Sky Sport ha commentato: "Non ha mai cambiato sistema di gioco dalla prima partita. Attacca con un 3-4-1-2 o 3-4-2-1 e difende con un 4-4-2, indipendentemente dagli uomini. Quello è. Io sono sempre convinto che attaccare in un modo e difendere in un altro condiziona i giocatori, perché sono preoccupati più a come schierarsi che a giocare bene. Pirlo ha un modulo interessante: Dybala e Ronaldo non devono rientrare molto, Morata non lo toglierei mai. Poi ci sono tanti giocatori esterni, ma nella Juventus è complicato metterli tutti insieme".